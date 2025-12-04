Advertisement

لبنان

بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:13
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة محرونة في الجنوب، قبل أن يعاود شنّ غارتين جويتين على بلدة جباع، بالاضافة إلى استهداف المباني المهددة في برعشيت والمجادل.

وأفادت مندوبة "لبنان24" بأن القصف الجوي الإسرائيلي طال الأماكن التي تم إنذارها في بلدة محرونة، قبل أن يُسجَّل قصف جديد باتجاه جباع.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة المجادل جنوب لبنان، وذلك عقب إنذار بوجوب الإخلاء.

كما واستهدف مبنى آخر في برعشيت.

 

هذه الغارات جاءت بعد  نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديداً مباشراً، دعا فيه سكّان مبانٍ محددة في الجنوب إلى إخلائها فوراً. وبحسب ما ورد في بيانه، طلب الجيش الإسرائيلي من سكّان المباني المحدّدة بالأحمر في الخرائط المرفقة، والمباني المجاورة لها، في جباع ومحرونة، الابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر عنها، بذريعة وجود "مستودعات أسلحة ومواقع لاختباء عناصر حزب الله" في تلك النقاط.
 

بالصور.. إنذار إسرائيلي جديد بقصف أبنية في الجنوب
بالفيديو: بعد التحذير.. غارات إسرائيلية على الجنوب
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
