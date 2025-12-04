بالفيديو والصور.. عدوان إسرائيلي على الجنوب بعد الإنذارات

View this post on Instagram
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة محرونة pic.twitter.com/9oh9BiW9tE
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 4, 2025
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة محرونة pic.twitter.com/9oh9BiW9tE
مشاهد جديدة للغارة الإسرائيلية على جباع#lebanon24 pic.twitter.com/O1E5UNv8Nd
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 4, 2025
مشاهد جديدة للغارة الإسرائيلية على جباع#lebanon24 pic.twitter.com/O1E5UNv8Nd
آليات إسرائيلية تتحرك قبالة بلدة مركبا pic.twitter.com/PyXxlj7iBu
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 4, 2025
آليات إسرائيلية تتحرك قبالة بلدة مركبا pic.twitter.com/PyXxlj7iBu