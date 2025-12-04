Advertisement

لبنان

مرقص: الغرافيك لغة إعلامية كاملة التأثير والإعلام اللبناني سيبقى حرًا

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:41
اقامت  نقابة مصممي الغرافيك احتفالا تكريميا   للإعلام اللبناني برعاية وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص  وحضوره ومشاركة نقيب الصحافة عوني الكعكي ، نقيب المحررين جوزيف قصيفي ،نقيب مصممي الغرافيك باتريك ناكوزي، الرئيس الفخري للنقابة ميشال الحلو نقيب تكنولوجيا المعلومات جورج خويري وعدد كبير من رؤساء ومديري التحرير في الصحف واعلاميين.
 بداية النشيد الوطني، ثم كلمة  ترحيب من امين الاعلام في النقابة زياد القسيس الذي تحدث عن دور الصحافة والشهداء الذين سقطوا منذ بداية الحرب في مختلف وسائل الإعلام بالاضافة الى الذين استشهدوا في الحرب الاخيرة في الجنوب.

وكانت كلمة لوزير الاعلام حيا فيها نقابة مصممي الغرافيك على هذه المبادرة "التي تكرس شراكة بين الاعلام والصورة والابداع". ولفت الى ان "الاعلام اللبناني سيبقى مساحة للحرية رغم الازمات والضغوط"، مشيرا الى ان "الغرافيك لم يعد فنًا مكملا بل لغة اعلامية كاملة التأثير".
واكد "دعم وزارة الاعلام كل المبادرات التي تحمي حرية التعبير وتنظم المهنة دون تقييدها".

وراى أن "الغرافيك تصميم والكلمة تصميم والرأي الحر والمسؤول تصميم وكلها تجتمع تحت جناح الفكر والفن والابداع لتشكل لوحة اعلامية مكتملة العناصر تليق بالمهنة". ولفت الى ان " تصميم الغارافيك هو الوعاء الحاضن للمضمون وكلما كان لماحا وجذابا كان المضمون سهل القبول وسريع الانتشار". واوضح ان " مجال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كبير في هذا الحقل  لكن الاولوية تبقى للابتكار الفردي واللمسات الانسانية اما ادوات الذكاء الاصطناعي فهي مساعدة ورديفة ومسهلة للعمل  دون تضليل او تزييف". (الوكالة الوطنية)
