الرئيس عون: لا تنازلات عن سيادة لبنان في أي اتفاق مع إسرائيل

شدد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا على ضرورة ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب.
إلى ذلك، أعرب عون عن شكره لكل من ساهم في إنجاح زيارة البابا إلى لبنان التاريخية، متوقفاً عند الصورة التي ظهرها جميع اللبنانيين ووحدتهم.
وزير المالية ياسين جابر قدّم من جهته لمحة إيجابية عن الوضع المالي في لبنان، مؤكداً "تحقيق مؤشرات إيجابية"، مشيرا الى طلب صندوق النقد الدولي حصول فائض في الموازنة وفرض مزيد من الضرائب"، معتبرا ان "لا نية لوزارة المالية بحصول ذلك في هذا الظرف الصعب"، وقال: "الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدانا بتحقيق الفائض بالليرة اللبنانية".