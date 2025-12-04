Advertisement

لبنان

الرئيس عون: لا تنازلات عن سيادة لبنان في أي اتفاق مع إسرائيل

Lebanon 24
04-12-2025 | 11:42
شدد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا على ضرورة ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب.

وأكد أن لا تنازلات عن سيادة لبنان في أي اتفاق مع إسرائيل، مضيفاً أنه ليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض وأن المطلوب من اميركا ومجلس الامن العمل على انجاحه.
كما عرض رئيس الجمهورية "موضوع تكليف السفير سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبناني في "الميكانيزم"، وذلك بعد مشاورات بين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام، حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني"، معتبرا انه "من البديهي الا تكون اول جلسة كثيرة الانتاج ولكنها مهدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحالي".

إلى ذلك، أعرب عون عن شكره لكل من ساهم في إنجاح زيارة البابا إلى لبنان التاريخية، متوقفاً عند الصورة التي ظهرها جميع اللبنانيين ووحدتهم.

‏كما قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره الشهري، مستعرضاً أهم المهمات التي نفذها الجيش اللبناني في جنوبي الليطاني والإجراءات الأمنية المتخذة في خلال زيارة البابا.

وزير المالية ياسين جابر قدّم من جهته لمحة إيجابية عن الوضع المالي في لبنان، مؤكداً "تحقيق مؤشرات إيجابية"، مشيرا الى طلب صندوق النقد الدولي حصول فائض في الموازنة وفرض مزيد من الضرائب"، معتبرا ان "لا نية لوزارة المالية بحصول ذلك في هذا الظرف الصعب"، وقال: "الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدانا بتحقيق الفائض بالليرة اللبنانية". 

