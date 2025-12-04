أهالي شهداء انفجار المرفأ: لم نتلقَّ دعوة لزيارة البابا… ورسالة إلى الفاتيكان قيد الإعداد

Advertisement

أعلن تجمّع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ تجميد الوقفة الشهرية الـ64 بسبب الظروف الأمنية والاعتداءات . وأوضح التجمّع أنه كان يعتزم إحياء الذكرى عند بوابة رقم 3، خصوصًا مع اقتراب صدور الحكم المنتظر من القاضي حبيب بحقّ المحقق العدلي ، وهو حكم يعتبره الأهالي مفصليًا في مسار القضية التي تعرّضت للتسييس منذ اللحظة الأولى.وأشار البيان إلى أنهم كانوا يأملون المشاركة في الصلاة الصامتة التي قام بها البابا لاوون أمام لشهداء المرفأ، لكن عدم تلقيهم دعوة رسمية أدى إلى إشكال بات بعهدة المطران بولس ، وسيكتفون بتوجيه رسالة إلى لشرح موقفهم ومخاوفهم من تضييع الحقوق.وجدد التجمّع مناشدته القاضي رزق الله إصدار حكمه وفق ضميره وبعيدًا عن الضغوط، مؤكدًا أنّ أرواح الضحايا ودموع عائلاتهم تنتظر عدالة حقيقية. وختم محمّلًا القاضي مسؤولية تأخير الوصول إلى الحقيقة بسبب استنسابية إجراءاته، معتبرًا أنّ الحكم القادم سيحدد ما إذا كانت القضية ستقع في فخّ التسويات أم تتجه نحو العدالة المنشودة.