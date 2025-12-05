Advertisement

لبنان

إليكم ما قالته أورتاغوس عن السفير سيمون كرم

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:32
أكّدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أثناء خروجها من عين التينة، أنّ "السفير سيمون كرم شخصية مثيرة للإعجاب واجتماعات الميكانيزم أفضل لأنها ضمّت مدنيين".
وأشارت إلى أنّ الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان إيجابياً.
