إليكم ما قالته أورتاغوس عن السفير سيمون كرم

Advertisement

أكّدت المبعوثة الأميركية أثناء خروجها من ، أنّ "السفير شخصية مثيرة للإعجاب واجتماعات الميكانيزم أفضل لأنها ضمّت مدنيين".وأشارت إلى أنّ الاجتماع مع رئيس مجلس النواب كان إيجابياً.