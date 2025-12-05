Advertisement

لبنان

في بعلبك.. الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:40
أفاد الجيش عبر "إكس" أن حملته لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق مستمرة.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية المخابرات بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة بتاريخ ٤ /١٢ /٢٠٢٥ عمليات دهم في بلدة بودايبعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

كما أوقفت دورية من المديرية عند نقطة المصنع الحدودية السوري (ع.ع.) لترويجه عملة مزورة، وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مزورًا.  

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المسؤولة عن تشغيل المعمل.
 
