في بعلبك.. الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات

تستمر حملة الجيش لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، نفذت مديرية المخابرات بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة بتاريخ ٤ /١٢ /٢٠٢٥ عمليات دهم في بلدة بوداي – بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في… pic.twitter.com/8a5KmHVaQB
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 5, 2025
