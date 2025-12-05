في بعلبك.. الجيش يضبط معملًا لتصنيع المخدرات

أفاد الجيش عبر "إكس" أن حملته لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق مستمرة.



وفي هذا السياق، نفذت بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة بتاريخ ٤ /١٢ /٢٠٢٥ عمليات دهم في بلدة – وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.



كما أوقفت دورية من المديرية عند نقطة المصنع الحدودية السوري (ع.ع.) لترويجه عملة مزورة، وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مزورًا.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المسؤولة عن تشغيل المعمل.

