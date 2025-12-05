وزارة الزراعة والفاو تبحثان تحسين جودة الأسمدة العضوية وتعزيز صمود المزارعين

Advertisement

عقدت لجنة منصة أصحاب المصلحة للسماد العضوي اجتماعها الدوري في قاعة بن طلال في وزارة الزراعة، في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز قدرة أسر المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المعرضة للخطر على الصمود" الذي تنفّذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في حضور مديرة مديرية التنسيق والدراسات في الوزارة الدكتورة هلا عبدالله وأعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الزراعة والصناعة والبيئة، ومنتجي الكومبوست والمزارعين والتعاونيات الزراعية ومؤسسة "ليبنور" وشركات المدخلات الزراعية والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية.افتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقتها مديرة مشروع تعزيز صمود المزارعين، تلاها إقرار محضر الجلسة السابقة. وتم الاتفاق على تخصيص الاجتماع لمناقشة موضوعين رئيسيين:تحديد تعريف "الكومبوست" وأنواعه واستخداماته في ومراجعة المعايير الوطنية للكومبوست التي سبق العمل عليها بالتعاون مع مؤسسة ليبنور.رحّبت الدكتورة هلا عبدالله بالحضور، مشدّدة على "أهمية عمل اللجنة ودورها في دعم تنفيذ المشروع، وإطلاق منصة معرفية تساهم في رفع قدرات المزارعين وتطوير ممارساتهم الزراعية وفق معايير الجودة والتقنيات الحديثة".وقدّمت ممثلة مؤسسة المقاييس (ليبنور) المهندسة أمل عرضاً حول آلية عمل المؤسسة ودورها التشريعي في وضع المقاييس الوطنية ومشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية. وأكدت أن ليبنور هي الجهة الوحيدة المخوّلة إعداد المواصفات القياسية في لبنان، موضحةً مراحل إعداد المواصفة من تشكيل اللجنة الفنية وصولاً إلى نشرها في الجريدة الرسمية.وأوضحت حمية أن "المواصفة تبقى غير إلزامية إلا في حال ارتبطت بالصحة والسلامة العامة، حيث تُقرّ بقرار من . وقدّمت عرضاً للمواصفة المقترحة الرقم 818 DNL الخاصة بالأسمدة ومحسّنات التربة العضوية، مناقِشةً عنوان المواصفة ومتطلباتها الصحية، خصوصاً ما يتعلق بالنيماتودا والسالمونيلا والبكتيريا الضارة، بالاضافة إلى خصائص الكومبوست الجاف والسائل والفروقات بين مواصفات الأسمدة العضوية ومحسنات التربة".كما دعت المهتمين للمشاركة في اللجنة الفنية التابعة لـ "ليبنور" المُكلّفة إعداد المواصفة النهائية، مؤكدة أهمية المعايير المحددة وتسجيل المنتجات لدى وزارة الزراعة، واعتماد طرق دقيقة لأخذ العينات وإجراء الفحوص المخبرية خلال مراحل الإنتاج.شهد الاجتماع مناقشة واسعة لمسودة المواصفات التي عملت عليها "ليبنور" وضرورة تنظيم سوق الكومبوست في لبنان عبر تشريعات اضحة تضمن الجودة وتحمي المزارعين من المنتجات غير المطابقة.اختُتم الاجتماع بجلسة نقاش خلُصت إلى ضرورة متابعة العمل في الجلسة المقبلة، لاسيما في ما يتعلق بإعداد مدرّبين قادرين على توعية المزارعين حول أهمية استخدام الكومبوست الموثّق والمطابق للمواصفات الصحية والفنية، لما يساهم به في خفض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل مقارنة باستخدام الأسمدة العضوية الخام التي قد تحتوي على بذور وحشرات وبكتيريا ضارة. (الوكالة الوطنية)