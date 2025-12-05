23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخازن يزور المطران مطر: نقاش معمّق حول انعكاسات زيارة البابا على لبنان
Lebanon 24
05-12-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار عميد
المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن
المطران بولس مطر
.
Advertisement
وأوضح
الخازن
في بيان ، انه تم في خلال اللقاء "حديث معمّق ومفعم بروح الأمل والتفاؤل، بعد زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى
لبنان
والحفاوة الاستثنائية التي قوبلت بها هذه الزيارة التاريخية".
أضاف :"تناول اللقاء انعكاسات الزيارة على الوضع اللبناني، وسبل استثمار الرسائل الروحية والوطنية التي حملتها، بما يعزز
الوحدة الوطنية
، ويقوي أواصر التعايش والتضامن بين جميع اللبنانيين. كما تطرق
النقاش
إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته الزيارة على معنويات المواطنين، وما تبعثه من رجاء وإصرار على البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل للبنان".
وتابع :"وشدّدنا على ضرورة ترجمة هذه الروح الإيجابية إلى خطوات عملية لتعزيز مسار الإصلاح، وتقوية الاستقرار الوطني، والحفاظ على الأمن الاجتماعي والسلمي، بما يضمن للبنانيين الحياة الكريمة والإزدهار المنشود".
وختم:"وكانت الزيارة فرصة لتبادل الرؤى حول التحدّيات الراهنة، وللتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لتعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ قيم الأمل، والعمل البناء في خدمة الوطن والمواطنين".
مواضيع ذات صلة
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
Lebanon 24
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
05/12/2025 21:32:37
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05/12/2025 21:32:37
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
05/12/2025 21:32:37
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاولة المستديرة الثانية لـ"أوسيب لبنان" حول زيارة البابا
Lebanon 24
الطاولة المستديرة الثانية لـ"أوسيب لبنان" حول زيارة البابا
05/12/2025 21:32:37
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس العام الماروني
المطران بولس مطر
الوحدة الوطنية
المجلس العام
وديع الخازن
بولس مطر
الماروني
الخازن
تابع
قد يعجبك أيضاً
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
Lebanon 24
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
14:06 | 2025-12-05
05/12/2025 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
Lebanon 24
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:44 | 2025-12-05
05/12/2025 01:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
Lebanon 24
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:34 | 2025-12-05
05/12/2025 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:10 | 2025-12-05
05/12/2025 01:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:06 | 2025-12-05
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
13:44 | 2025-12-05
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
13:34 | 2025-12-05
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
13:10 | 2025-12-05
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
13:08 | 2025-12-05
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:00 | 2025-12-05
خشية من "شرعنة" الحرب على "حزب الله"… ومجلس الأمن يدخل على الخط
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 21:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24