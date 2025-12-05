Advertisement

الخازن يزور المطران مطر: نقاش معمّق حول انعكاسات زيارة البابا على لبنان

05-12-2025 | 06:08
زار  عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن  المطران بولس مطر.
وأوضح الخازن في بيان ، انه تم في خلال اللقاء "حديث معمّق ومفعم بروح الأمل والتفاؤل، بعد زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان والحفاوة الاستثنائية التي قوبلت بها هذه الزيارة التاريخية".

أضاف :"تناول اللقاء انعكاسات الزيارة على الوضع اللبناني، وسبل استثمار الرسائل الروحية والوطنية التي حملتها، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويقوي أواصر التعايش والتضامن بين جميع اللبنانيين. كما تطرق النقاش إلى الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته الزيارة على معنويات المواطنين، وما تبعثه من رجاء وإصرار على البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل للبنان".

وتابع :"وشدّدنا على ضرورة ترجمة هذه الروح الإيجابية إلى خطوات عملية لتعزيز مسار الإصلاح، وتقوية الاستقرار الوطني، والحفاظ على الأمن الاجتماعي والسلمي، بما يضمن للبنانيين الحياة الكريمة والإزدهار المنشود".

وختم:"وكانت الزيارة فرصة لتبادل الرؤى حول التحدّيات الراهنة، وللتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لتعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ قيم الأمل، والعمل البناء في خدمة الوطن والمواطنين".
