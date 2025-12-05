Advertisement

لبنان

الأمن والاستقرار على جدول الرئيس عون.. لقاء مع الحجار وشهيب

Lebanon 24
05-12-2025
عرض رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون الأوضاع الامنية في البلاد مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والتدابير المتخذة للمحافظة على الاستقرار في البلاد.
كما استقبل الرئيس عون النائب اكرم شهيب  الذي اعتبر  ان "خطوة تعيين السفير كرم في رئاسة الوفد اللبناني المفاوض تساهم في الحد من الضغط العسكري الإسرائيلي على لبنان".
 
