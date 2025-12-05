بري يحذّر: لا تفاوض تحت النار واستمرار العدوان يجدد الحرب

Advertisement

استقبل مقر الرئاسة الثانية في ، سفراء وممثلي الدول الاعضاء في ، في حضور قائد قوة "اليونيفيل" إلى اللواء ديوداتو ابانيارا ، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في عمران ريزا، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان .تناول اللقاء الذي إستمر أكثر من ساعة وربع الساعة تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانيةواستمع الرئيس بري الى مواقف ممثلي الدول في . وأجاب بإسهاب عن مراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته وإتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيقه ودور قوة الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضا في القرار رقم 2790.وأكد "أن الإستقرار في الجنوب يستلزم ألتزام بالقرار الأممي 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف إنتهاكاتها اليومية والإنسحاب الى خلف الحدود الدولية ، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الإتفاق لإجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الآحادية على لبنان".:" لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار".وحذر من " أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب ".