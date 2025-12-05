Advertisement

لبنان

شحادة إستقبل وفدا من حوارة

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:36
استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مكتبه، وفدا من بلدة حوارة – قضاء زغرتا، ضم المختار يوسف إبراهيم، سركيس إبراهيم، سايد إبراهيم، الياس البيسري وشربل البيسري، وذلك في حضور المدير العام للوزارة السيد أحمد محمود.
وعرض الوفد خلال اللقاء مشكلتهم المتعلقة بملف عالق في وزارة المهجرين منذ العام 2001، طالبين دعم الوزير في إعادة تحريكه وحله.

واستمع شحادة إلى تفاصيل الملف، مؤكدا اهتمامه بمتابعة الموضوع، وطلب من "الوفد استكمال المستندات والأوراق اللازمة ليصار إلى درس الملف والبتّ به وفق الأصول". (الوكالة الوطنية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24