شحادة إستقبل وفدا من حوارة

استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مكتبه، وفدا من بلدة – قضاء ، ضم المختار يوسف إبراهيم، سركيس إبراهيم، إبراهيم، وشربل ، وذلك في حضور للوزارة السيد .وعرض الوفد خلال اللقاء مشكلتهم المتعلقة بملف عالق في منذ العام 2001، طالبين دعم الوزير في إعادة تحريكه وحله.واستمع شحادة إلى تفاصيل الملف، مؤكدا اهتمامه بمتابعة الموضوع، وطلب من "الوفد استكمال المستندات والأوراق اللازمة ليصار إلى درس الملف والبتّ به وفق الأصول". (الوكالة الوطنية)