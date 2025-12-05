23
لبنان
بالصورة.. إغلاق مستودع بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات صحية في كسروان
Lebanon 24
05-12-2025
|
07:04
A-
A+
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
إنطلاقاً من المهام التي تبذلها
المديرية العامة
لأمن الدولة لحماية السلامة الغذائية، كشفت دورية من
مكتب كسروان
على مستودع في محلة زيتون عائد للمدعو (إ.ض.)، وضبطت داخله مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية.
وقد جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة
القضاء
المختصّ.
