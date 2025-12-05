Advertisement

لبنان

بالصورة.. إغلاق مستودع بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات صحية في كسروان

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:04
A-
A+

Doc-P-1451187-639005404455010819.jpg
Doc-P-1451187-639005404455010819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

إنطلاقاً من المهام التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لحماية السلامة الغذائية، كشفت دورية من مكتب كسروان على مستودع في محلة زيتون عائد للمدعو (إ.ض.)، وضبطت داخله مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية.

وقد جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة القضاء المختصّ.
Image
مواضيع ذات صلة
في الشمال... حملة أمنية وإغلاق محلات بالشمع الأحمر
lebanon 24
05/12/2025 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مواد غذائية فاسدة تظهر عليها الحشرات.. مستودع يُغلق بالشمع الأحمر!
lebanon 24
05/12/2025 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انبعاث روائح كريهة منه... ختم مستودع لتقطيع البطاطا وتوضيبها بالشمع الأحمر
lebanon 24
05/12/2025 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إقفال صيدليّة في جبيل بالشمع الأحمر
lebanon 24
05/12/2025 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

الشمع الأحمر

قسم الإعلام

مكتب كسروان

أمن الدولة

مديرية ال

القضاء ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24