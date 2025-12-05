بالصورة.. إغلاق مستودع بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات صحية في كسروان

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:إنطلاقاً من المهام التي تبذلها لأمن الدولة لحماية السلامة الغذائية، كشفت دورية من على مستودع في محلة زيتون عائد للمدعو (إ.ض.)، وضبطت داخله مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية.وقد جرى ختم المستودع بالشمع الأحمر وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء لإشارة المختصّ.