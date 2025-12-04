Advertisement

لبنان

النائب الخير: "حبل الكذب قصير"

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:28
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أحمد الخير، بيان، لفت الى "ان بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم لغايات انتخابية معروفة، بفبركة أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وباختراع مصادر تنسب إلى النائب أحمد الخير مواقف لم يُدل بها، ولا تعكس توجهاته السياسية المعروفة من قبل الجميع.
نلفت نظر كل من يفبرك هذه الأخبار ويروجها أن "حبل الكذب قصير"، وأن كل ما يقومون به، على هذا الصعيد وغيره، يدينهم بالفشل والكذب ومحاولة خداع الناس، ولا يعينهم على النيل من سمعة النائب أحمد الخير ومصداقيته وعلاقات الثقة والاحترام التي تجمعه بالمملكة العربية السعودية و"تيار المستقبل" والرئيس نجيب ميقاتي، ولن يثنيه عن مواصلة مسيرة العمل والانماء والانجاز من أجل المنية الإدارية ومصلحة أهلها، وترك أصحاب هذه الحملات أسرى الفبركات والفشل و"القيل والقال".
 
