لبنان

أبو الحسن يوجه رسالة بمناسبة ذكرى ميلاد المعلّم

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:28
كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على منصة "اكس": "فلتكن ذكرى ميلاده مناسبةً للتأمّل والمراجعة، والإستفادة من تجاربنا ومن تجربة المعلّم الفكرية والسياسيّة، وإستلهام نهجه القائم على الفكرة التقدميّة. ولا بدّ من محاكاة المرحلة، وتحديث الفكر السياسيّ والاجتماعيّ بما ينسجم مع طموحات الشباب والمستقبل".
