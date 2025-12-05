23
لبنان
أبو الحسن يوجه رسالة بمناسبة ذكرى ميلاد المعلّم
05-12-2025
08:28
كتب عضو "اللقاء
الديمقراطي
"
النائب هادي أبو الحسن
عبر حسابه على منصة "اكس": "فلتكن ذكرى ميلاده مناسبةً للتأمّل والمراجعة، والإستفادة من تجاربنا ومن تجربة المعلّم الفكرية والسياسيّة، وإستلهام نهجه القائم على الفكرة التقدميّة. ولا بدّ من محاكاة المرحلة، وتحديث الفكر السياسيّ والاجتماعيّ بما ينسجم مع طموحات الشباب والمستقبل".
لاوندس يوجّه رسالة للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ82
لاوندس يوجّه رسالة للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ82
الحريري في ذكرى اللواء الحسن: غيابه كبير
الحريري في ذكرى اللواء الحسن: غيابه كبير
في ذكرى استشهاده.. بيانٌ من مؤسسة اللواء الحسن
في ذكرى استشهاده.. بيانٌ من مؤسسة اللواء الحسن
الخير في ذكرى اللواء الحسن: كل الوفاء لدماء بطل من بلادي
الخير في ذكرى اللواء الحسن: كل الوفاء لدماء بطل من بلادي
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
عُثر على جثته أمس قرب المدافن… تشييع المعاون الأول ميشال بوهيا (فيديو)
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
دعوات للتظاهر الحاشد
دعوات للتظاهر الحاشد
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
