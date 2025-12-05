لافتات مؤيدة للشرع في طرابلس (صور)

رُفعت صورة ضخمة للرئيس السوري في منطقة – شارع حربا في ، وذلك مع اقتراب "ذكرى التحرير" في 8 كانون الأول 2025.

وحملت اللافتة العبارة:

“أرض الحضارة ما بتنحني… بتنفض غبار الظلم وبتوقف شامخة”.



وبحسب ما نُشر، فقد جاءت هذه الخطوة من تنظيم عدد من الناشطين وأحرار وأبناء مدينة طرابلس.

كما تتواصل التحضيرات في مختلف أحياء المدينة استعداداً للاحتفال ب"يوم التحرير".