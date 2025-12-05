Advertisement

لبنان

لافتات مؤيدة للشرع في طرابلس (صور)

Lebanon 24
05-12-2025 | 09:21
رُفعت صورة ضخمة للرئيس السوري أحمد الشرع في منطقة باب التبانة – شارع حربا في طرابلس، وذلك مع اقتراب "ذكرى التحرير" في 8 كانون الأول 2025.
وحملت اللافتة العبارة:
“أرض الحضارة ما بتنحني… بتنفض غبار الظلم وبتوقف شامخة”.

وبحسب ما نُشر، فقد جاءت هذه الخطوة من تنظيم عدد من الناشطين وأحرار وأبناء مدينة طرابلس.
كما تتواصل التحضيرات في مختلف أحياء المدينة استعداداً للاحتفال ب"يوم التحرير".
 
