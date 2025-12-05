23
حسن خليل: نرفض الخطاب الطائفي وندعو للاستفادة من مناخات زيارة البابا
05-12-2025
10:09
أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب
نبيه بري
النائب
علي حسن خليل
خلال لقائه وإطلاقه عمل اللجنة
الانتخابية
لكتلة "التنمية والتحرير" في قضاء
مرجعيون
وحاصبيا في مجمع
نبيه
بري
الثقافي في الرادار في المصيلح، "أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفقا للقانون النافذ وقرار الحركة هو بخوض هذا الاستحقاق الانتخابي وهي وحلفاؤها سيقاربون هذا الاستحقاق بما يعزز مناخات
الوحدة الوطنية
ويحفظ ثوابت
لبنان
وسيادته وتحرير ارضه".
ودعا
القوى السياسية
كافة الى وجوب ان تعكس في ادائها وسلوكها السياسي والوطني المناخات الإيجابية التي تركتها زيارة قداسة البابا إلى لبنان من خلال الابتعاد في خطابها الانتخابي عن التحريض الطائفي والمذهبي" .
وفي الشأن المتصل بالاعتداءات الاسرائيلية وإعادة الإعمار، شدد النائب
خليل على
وجوب "أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار دون تلكؤ او إبطاء وعدم إخضاع هذه الملف لأية اثمان سياسية".
واكد خليل "الالتزام باتفاق وقف الاعمال العدائية والذي التزم به لبنان كاملا في حين تواصل اسرائيل خرقه واستباحته يوميا وآخر مظاهر هذه الاستباحة ما حصل امس من عدوان جوي طاول عددا من المنازل في بلدات محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت" ، معلنا "ان الإطار الوحيد الذي نعترف به كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم لتنفيذ القرار 1701 وبنود قرار وقف اطلاق النار وحصراً لوقف العدوان الاسرائيلي وتحرير ما تبقى من أراض محتلة واطلاق سراح الاسرى ".
