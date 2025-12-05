Advertisement

لبنان

حسن خليل: نرفض الخطاب الطائفي وندعو للاستفادة من مناخات زيارة البابا

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:09
A-
A+

Doc-P-1451256-639005514633797846.png
Doc-P-1451256-639005514633797846.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل خلال لقائه وإطلاقه عمل اللجنة الانتخابية لكتلة "التنمية والتحرير" في قضاء مرجعيون وحاصبيا في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح، "أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفقا للقانون النافذ وقرار الحركة هو بخوض هذا الاستحقاق الانتخابي وهي وحلفاؤها سيقاربون هذا الاستحقاق  بما يعزز مناخات الوحدة الوطنية ويحفظ ثوابت لبنان وسيادته وتحرير ارضه".
Advertisement

ودعا القوى السياسية كافة الى وجوب ان تعكس في ادائها وسلوكها السياسي والوطني  المناخات الإيجابية التي تركتها زيارة قداسة البابا إلى لبنان من خلال الابتعاد في خطابها الانتخابي عن التحريض الطائفي والمذهبي"  .
وفي الشأن المتصل بالاعتداءات الاسرائيلية وإعادة الإعمار، شدد النائب خليل على وجوب "أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار دون تلكؤ او إبطاء وعدم إخضاع هذه الملف لأية اثمان سياسية".

واكد خليل "الالتزام باتفاق وقف الاعمال العدائية والذي التزم به لبنان كاملا في حين تواصل اسرائيل خرقه واستباحته يوميا وآخر مظاهر هذه الاستباحة ما حصل امس من عدوان جوي طاول عددا من المنازل في بلدات محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت" ، معلنا "ان الإطار الوحيد الذي نعترف به كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم لتنفيذ القرار 1701 وبنود قرار وقف اطلاق النار وحصراً  لوقف العدوان الاسرائيلي وتحرير ما تبقى من أراض محتلة واطلاق سراح الاسرى ".
مواضيع ذات صلة
المفتي طالب: للاستفادة من زيارة البابا في ردع العدوان
lebanon 24
05/12/2025 21:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: دعوة رؤساء الأحزاب في زيارة البابا يجب أن تكون من مبدأ الوحدة الوطنية
lebanon 24
05/12/2025 21:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من تركيا: ندعو للوحدة بين المسيحيين ونرفض استخدام الدين لتبرير الحرب
lebanon 24
05/12/2025 21:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يدعو لمقاربة جديدة وزيارة البابا الناجحة "لا تلغي الملاحظات"
lebanon 24
05/12/2025 21:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الوحدة الوطنية

القوى السياسية

علي حسن خليل

الانتخابية

خليل على

نبيه بري

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24