قائد الجيش يطلع سفراء مجلس الأمن على خطّة الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة وفدًا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء وممثليها في ، وجرى عرض موجز عن الوضع العام والتطورات وكيفية تثبيت الاستقرار في ، إضافة إلى مهمات ، والعمل المستمر من قبل الجيش على تطبيق المرحلة الأولى من خطته في قطاع جنوب ضمن الجدول المحدد لها، كما تناول البحث مرحلة ما بعد اليونيفيل.

