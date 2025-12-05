Advertisement

لبنان

قائد الجيش يطلع سفراء مجلس الأمن على خطّة الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل

Lebanon 24
05-12-2025 | 11:38
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء وممثليها في مجلس الأمن الدولي، وجرى عرض موجز عن الوضع العام والتطورات وكيفية تثبيت الاستقرار في لبنان، إضافة إلى مهمات المؤسسة العسكرية، والعمل المستمر من قبل الجيش على تطبيق المرحلة الأولى من خطته في قطاع جنوب الليطاني ضمن الجدول المحدد لها، كما تناول البحث مرحلة ما بعد اليونيفيل.
مجلس الأمن الدولي

المؤسسة العسكرية

الأمن الدولي

رودولف هيكل

مجلس الأمن

الليطاني

لبنان

14:06 | 2025-12-05
13:44 | 2025-12-05
13:34 | 2025-12-05
13:10 | 2025-12-05
13:08 | 2025-12-05
13:00 | 2025-12-05
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24