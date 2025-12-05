باسيل يطلق "Batroun Capital de Noel": البترون عاصمة الميلاد للجميع

Advertisement

افتتح رئيس " " فعالية Batroun Capital de Noel مؤكداً أن هي عاصمة الميلاد لأنها تستقبل الجميع وتجمع ولا تفرّق. وقال إنهم لطالما حلموا بالبترون كما يجب أن تكون، ومع هذا العام يكبر الحلم أكثر بأن تصبح أجمل مدن العالم، مشيراً إلى أنها باتت مدينة الميلاد وعاصمته وتنافس مدناً عالمية.وأضاف أن رسالة البترون هي السلام، مؤكداً "نحن أهل السلام ولدينا هويتنا والبترونية، ونقول للبابا إننا صُنّاع السلام ومعنيّون بصنع الفرح وتعميمه إلى كل العالم".