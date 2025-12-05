Advertisement

لبنان

باسيل يطلق "Batroun Capital de Noel": البترون عاصمة الميلاد للجميع

Lebanon 24
05-12-2025 | 11:51
افتتح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فعالية Batroun Capital de Noel مؤكداً أن البترون هي عاصمة الميلاد لأنها تستقبل الجميع وتجمع ولا تفرّق. وقال باسيل إنهم لطالما حلموا بالبترون كما يجب أن تكون، ومع هذا العام يكبر الحلم أكثر بأن تصبح أجمل مدن العالم، مشيراً إلى أنها باتت مدينة الميلاد وعاصمته وتنافس مدناً عالمية.
وأضاف أن رسالة البترون هي السلام، مؤكداً "نحن أهل السلام ولدينا هويتنا اللبنانية والبترونية، ونقول للبابا إننا صُنّاع السلام ومعنيّون بصنع الفرح وتعميمه إلى كل العالم".
