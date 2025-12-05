Advertisement

لبنان

خشية من "شرعنة" الحرب على "حزب الله"… ومجلس الأمن يدخل على الخط

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:00
كشف مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ زيارة وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى بيروت تحمل رسالة واضحة مفادها أنّ ملف السلاح بات فعليًا على طاولة مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنّ الانسحاب التدريجي لقوات اليونيفيل لا يمكن أن يترك فراغًا في الجنوب.
وبحسب المصدر، هناك خشية متزايدة من أن يتّجه مجلس الأمن نحو "شرعنة" الحرب على حزب الله تحت عنوان نزع السلاح، خصوصًا في ظلّ تطورات إقليمية ودولية تضيق هامش الحزب في رفض أي صيغة تتعلق بالتسليم.

وأكد المصدر أنّ إسرائيل قد تقدم على أي خطوة ضد لبنان بذريعة "نزع السلاح" وقبول من مجلس الأمن، لافتًا إلى أنّ عددًا من قوات اليونيفيل غادر البلاد خلال الفترة الماضية، على أن تستكمل العملية تدريجيًا بعد رأس السنة.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدول الأعضاء

حزب الله

إسرائيل

لبنان24

بيروت

زايد

"خاص لبنان24"

