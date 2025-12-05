خشية من "شرعنة" الحرب على "حزب الله"… ومجلس الأمن يدخل على الخط

Advertisement

كشف مصدر أمني لـ" " أنّ زيارة وفد سفراء وممثلي بعثات في إلى تحمل رسالة واضحة مفادها أنّ ملف السلاح بات فعليًا على طاولة مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنّ الانسحاب التدريجي لقوات اليونيفيل لا يمكن أن يترك فراغًا في الجنوب.وبحسب المصدر، هناك خشية متزايدة من أن يتّجه مجلس الأمن نحو "شرعنة" الحرب على تحت عنوان نزع السلاح، خصوصًا في ظلّ تطورات إقليمية ودولية تضيق هامش الحزب في رفض أي صيغة تتعلق بالتسليم.وأكد المصدر أنّ قد تقدم على أي خطوة ضد بذريعة "نزع السلاح" وقبول من مجلس الأمن، لافتًا إلى أنّ عددًا من قوات اليونيفيل غادر البلاد خلال الفترة الماضية، على أن تستكمل العملية تدريجيًا بعد رأس السنة.