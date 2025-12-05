داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!

تعرّض المدعو "ا.د" لعملية سرقة ليل امس، وفي التفاصيل أنه بعد إنهاء دوامه الوظيفي توقف أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي على بولفار لسحب راتبه الشهري، وبعدها استقل سيارة أجرة متجهاً إلى منزله في أبي سمراء ليتفاجأ بوجود ثلاثة أشخاص داخل السيارة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

وقد أقدم أحدهم على وضع سكين في بطنه وطعنه طعنة سطحية قبل أن يقوموا بسلب المبلغ المالي الذي كان بحوزته بالإضافة إلى أغراضه الشخصية وهاتفه ثم رميه على - أبي سمراء قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.