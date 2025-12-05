Advertisement

لبنان

داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:34
Doc-P-1451323-639005640661730094.jpg
Doc-P-1451323-639005640661730094.jpg photos 0
تعرّض المدعو "ا.د" لعملية سرقة ليل امس، وفي التفاصيل أنه بعد إنهاء دوامه الوظيفي توقف أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي على بولفار طرابلس لسحب راتبه الشهري، وبعدها استقل سيارة أجرة متجهاً إلى منزله في أبي سمراء ليتفاجأ بوجود ثلاثة أشخاص داخل السيارة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد أقدم أحدهم على وضع سكين في بطنه وطعنه طعنة سطحية قبل أن يقوموا بسلب المبلغ المالي الذي كان بحوزته بالإضافة إلى أغراضه الشخصية وهاتفه ثم رميه على طريق المنار - أبي سمراء قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
