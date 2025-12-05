Advertisement

لبنان

ايهاب حمادة: تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:44
 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن المفاوضات الجارية تتعلق بمساحة جغرافية تقع جنوب نهر الليطاني، مؤكداً في حديث للجزيرة أن تقديم أي تنازلات لإسرائيل سيشجعها على المزيد من الأطماع.
وأضاف أنه بعد أكثر من عام على اتفاق 27 تشرين الثاني، لم تلتزم إسرائيل ببنوده، ما يعقّد مسار التفاوض ويُفقده جديته.
لبنان

أخبار عاجلة

نهر الليطاني

ايهاب حمادة

إيهاب حماد

الليطاني

إسرائيل

حمادة

إيهاب

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24