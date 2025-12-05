Advertisement

لبنان

بأكثر من عشرين جنديًا.. توغّل إسرائيلي في الجنوب

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:43
Doc-P-1451350-639005679846890234.webp
Doc-P-1451350-639005679846890234.webp photos 0
توغّلت عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم قوة إسرائيلية مؤللة داخل الأراضي اللبنانية، وتحديدًا تحت موقع العباد في خراج بلدة حولا الجنوبية، مقابل النقطة المستحدثة في منطقة الدواوير.
وبحسب المعلومات، ضمّت القوة أكثر من عشرين جنديًا ترافقهم ثلاث آليات عسكرية، حيث نفّذوا عملية مسح ميداني في المنطقة.
