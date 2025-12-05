23
لبنان
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-12-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في 25 كانون الأول 2025، يحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد في يوم يحمل خصوصية نادرة، إذ يتكرر الرقم 25 في اليوم وآخر رقمين من السنة، لحظة لم تحدث منذ عام 1925، ولن تتكرر إلا بعد مئة عام في 2125.
هذه الصدفة الزمنية أعطت الاحتفال بعدًا فريدًا، حيث يسعى الكثيرون لتوثيق لحظاتهم بصور وتصاميم رقمية تحمل الرقم 25/25.
يحمل هذا اليوم رمزية عميقة على صعيدين متكاملين. على المستوى الديني، يحتفل المسيحيون بميلاد
يسوع المسيح
، رمز السلام والمحبة والأمل، حيث تحتفل الكنائس بالقداسات والرتب الكنسية.
أما على الصعيد الثقافي والاجتماعي، فقد أصبح
عيد الميلاد
مناسبة للتلاقي العائلي، وتبادل الهدايا، وتزيين البيوت والشوارع، ما يخلق انسجامًا بين المعنى الروحي والبعد الاجتماعي ويمنح اليوم خصوصية في قلوب الناس حول العالم.
هذا العام اكتسب الاحتفال أيضًا بُعدًا رقميًا مبتكرًا، إذ ستسخدم الناس بطاقات إلكترونية، فلترات للصور، وتصاميم غرافيكية تحمل الرقم 25/25، لتوثيق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعليه، أصبح يوم 25 كانون الأول 2025 مناسبة نادرة تجمع بين الرمزية
الدينية
، الاحتفال العائلي، والابتكار الرقمي، ما يجعلها ذكرى استثنائية تتواصل فيها قيم السلام والمحبة مع الحداثة الرقمية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
