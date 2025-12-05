Advertisement

لبنان

البنتاغون يوافق على بيع مركبات تكتيكية ومعدات للبنان

Lebanon 24
05-12-2025 | 15:24
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة إم1085إيه2 وإم1078إيه2 وعتاد ذي صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار.
والمتعاقد الرئيسي في الصفقة هو شركة أوشكوش للدفاع.
لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

بنتاغون

الرئيسي

أوشكوش

