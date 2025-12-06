وزير الإعلام في الدوحة.. ولقاءات مع المسؤولين

شارك بول مرقص في منتدى الذي افتتحه الأمير ، والتقى عدداً من المسؤولين القطريين والأجانب، منهم المصري بدر عبدالعاطي والمبعوث الأميركي السفير توم برّاك، وعرض معهما المبادرات والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المطلوب والنهوض بالبلاد.

