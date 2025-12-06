Advertisement

لبنان

وزير الإعلام في الدوحة.. ولقاءات مع المسؤولين

Lebanon 24
06-12-2025 | 00:39
Doc-P-1451450-639006036393950893.jpg
Doc-P-1451450-639006036393950893.jpg photos 0
شارك وزير الإعلام بول مرقص في منتدى الدوحة الذي افتتحه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والتقى عدداً من المسؤولين القطريين والأجانب، منهم وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والمبعوث الأميركي السفير توم برّاك، وعرض معهما المبادرات والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المطلوب والنهوض بالبلاد.
