15 إقتراح قانون للانتخابات والحل عند عطيّة

قال مصدرٌ نيابي، إنه رأى في لمجلس النواب حوالى 15 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، ويجب مناقشتها قبل مناقشة مشروع إذا وُضع على جدول الاعمال.وفي إحدى المناسبات الاجتماعية في مطلع هذا الأسبوع، قال المصدر إن المعني الأول بملف التعديل، أي ، لا يزال وسيبقى مقتنعاً بأنّ الانتخابات يجب أن تحصل على القانون الحالي النافذ، مشيرا الى انه حتى إنّ القانون الحالي يحتاج الى عقد جلسة لمجلس النواب من أجل التعديل.أضاف مبتسماً: "إنّ هذه التعقيدات توصل الجميع إلى حائط مسدود، مما يجعلنا ننظر بجدية إلى اقتراح الزميل ".وكانت معلومات " " كشفت ان أنجز منفردا اقتراح قانون بتمديد الانتخابات النيابية، لمدة تتجاوز السنة، وسيتقدّم به إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عندما تدعو الحاجة، أي في مطلع العام المقبل.