Advertisement

لبنان

15 إقتراح قانون للانتخابات والحل عند عطيّة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1451459-639006055699219585.jpg
Doc-P-1451459-639006055699219585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدرٌ نيابي، إنه رأى في الأمانة العامة لمجلس النواب حوالى 15 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، ويجب مناقشتها قبل مناقشة مشروع قانون الحكومة إذا وُضع على جدول الاعمال. 
Advertisement
وفي إحدى المناسبات الاجتماعية في المتن الشمالي مطلع هذا الأسبوع، قال المصدر إن  المعني الأول بملف التعديل، أي الرئيس نبيه بري، لا يزال وسيبقى مقتنعاً بأنّ الانتخابات يجب أن تحصل على القانون الحالي النافذ، مشيرا الى انه حتى إنّ القانون الحالي يحتاج الى عقد جلسة لمجلس النواب من أجل التعديل. 
أضاف مبتسماً:  "إنّ هذه التعقيدات توصل الجميع إلى حائط مسدود، مما يجعلنا ننظر بجدية إلى اقتراح الزميل سجيع عطية".
وكانت معلومات "لبنان 24" كشفت ان عطية أنجز  منفردا اقتراح قانون بتمديد الانتخابات النيابية، لمدة تتجاوز السنة، وسيتقدّم به إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عندما تدعو الحاجة، أي في مطلع العام المقبل.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات لمجلس الوزراء
lebanon 24
06/12/2025 10:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: قدمت اقتراح قانون لتمكين الأم اللبنانية من منح جنسيتها لأولادها
lebanon 24
06/12/2025 10:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبد الله: اقتراح قانون لتسوية أوضاع النقباء المتدرّجين
lebanon 24
06/12/2025 10:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لدعم المدرسة الرسمية... عبدالله قدّم اقتراح قانون جديد
lebanon 24
06/12/2025 10:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس نبيه بري

الأمانة العامة

المتن الشمالي

قانون الحكومة

سجيع عطية

نبيه بري

لبنان 24

نبيه بر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-12-06
02:41 | 2025-12-06
02:30 | 2025-12-06
02:15 | 2025-12-06
02:15 | 2025-12-06
02:12 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24