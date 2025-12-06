Advertisement

لبنان

"الجمارك" تكثف نشاطها

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-12-2025 | 01:45
تبين أنّ المديرية العامة للجمارك قررت تكثيف نشاطها الميداني من خلال التدقيق بشاحنات البضائع ضمن المناطق، حيث تقيم حواجز مفاجئة وثابتة تقريباً بين الحين والآخر للتأكد من قانونية البضائع المنقولة داخل لبنان لاسيما إلى الجنوب.
ويقول مصدر مواكب لتلك الحملة إن "الجمارك مستمرة في تفعيل آليات الرقابة خصوصاً أن هناك الكثير من البصائع المهربة يجري ضبطها، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط للسوق بشكل مستمر ودائم".



المصدر: لبنان 24
لبنان

"خاص لبنان24"

