لبنان

بعد اعتراض أسلحة كانت بطريقها إلى حزب الله.. الجيش الأميركي: للولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح "الحزب"

Lebanon 24
06-12-2025 | 01:22
عقّبت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، على إعلان السلطات السورية اعتراض شحنة أسلحة كانت بطريقها إلى لبنان.
وورد في البيان الذي نشرته القيادة المركزية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) نقلا على لسان قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر: "تهانينا لقوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخرا شحنات أسلحة متعددة. كانت هذه الشحنات مخصصة للتوجه إلى حزب الله ."


وتابع القائد الأميركي قائلا: "للولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله والحفاظ على السلام والاستقرار في جميع انحاء الشرق الأوسط.."

وكانت القوات الأمنية السورية قد اعترضت عددا من شحنات الأسلحة خلال محاولة تهريبها إلى حزب الله، منها تمكن الإدارة العامة لأمن الحدود بسوريا، من رصد ومتابعة شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله، عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية عبر مدينة سرغايا بريف دمشق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية في تقرير سابق. (CNN)
