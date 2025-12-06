بعد اعتراض أسلحة كانت بطريقها إلى حزب الله.. الجيش الأميركي: للولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح "الحزب"

Advertisement

عقّبت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، على إعلان السلطات اعتراض شحنة أسلحة كانت بطريقها إلى .وورد في البيان الذي نشرته القيادة المركزية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) نقلا على لسان قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر: "تهانينا لقوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخرا شحنات أسلحة متعددة. كانت هذه الشحنات مخصصة للتوجه إلى ."وتابع القائد الأميركي قائلا: "للولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله والحفاظ على السلام والاستقرار في جميع انحاء .."وكانت القوات الأمنية السورية قد اعترضت عددا من شحنات الأسلحة خلال محاولة تهريبها إلى حزب الله، منها تمكن لأمن الحدود بسوريا، من رصد ومتابعة شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله، عبر طرقات التهريب على الحدود السورية عبر مدينة سرغايا ، وفقا لما ذكرته السورية الرسمية في تقرير سابق. (CNN)