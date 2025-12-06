Advertisement

لبنان

انتخاب اللجنة التنفيذية لإدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية

Lebanon 24
06-12-2025 | 02:07
صدر عن لجنة محمية غابة أرز تنورين البيان الاتي: "استناداً إلى قرار وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين رقم 1/338 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 تعيين الهيئة الإدارية لمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية ، والذي حدّد أسماء ممثّلي الوزارات والبلديات والجهات المعنية بإدارة هذا المورد الطبيعي الوطني. انعقدت الجلسة بحضور الأعضاء المعيّنين وفق الأنظمة المرعيّة الإجراء. وبعد التأكد من اكتمال النصاب، جرت عملية الاقتراع لانتخاب اللجنة التنفيذية، وجاءت النتائج كالآتي:
- رئيس اللجنة: المحامي ياسر نعمه

- نائب الرئيس: المهندس أنطوني منصور جعجع 

- أمينة السر: المهندسة ريتا البكاسيني

- أمين الصندوق: السيد شربل قمير

ووُقِّع محضر الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين، مع تثبيت أسماء المنتخبين رسمياً، ليُصار إلى المباشرة بمهامهم وفق أحكام النظام الداخلي وتعليمات وزارة البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية المُعيَّنة من قبل وزارة البيئة تتألف من: الرائد نيكولا نصر عن وزارة الداخلية والبلديات / المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؛ المهندس ميشال باسيل عن وزارة الزراعة؛ المحامي ياسر نعمة عن بلدية تنورين؛ المهندس أنطوني منصور جعجع عن بلدية قنات؛ السيد سيمون جورج عبد المسيح عن بلدية حدث الجبة؛ السيد بيار سركيس نصار عن بلدية كفور العربي؛ السيدة كارن جبرايل عن جامعة البلمند؛ المهندسة ريتا البكاسيني عن جمعية البيئة "تنور ونور"؛ الدكتور نبيل نمر، خبير في علم الحشرات؛ المهندسة رانيا يونس، مهندسة زراعية؛ المحامي نعمه حرب؛ السيد شربل قمير، إداري ومصرفي.

ويأتي انتخاب هذه اللجنة في إطار تعزيز حوكمة المواقع الطبيعية المحمية، وضمان إدارة مستدامة لغابة أرز تنورين التي تُعدّ من أبرز الثروات البيئية في لبنان. كما يُشكّل هذا الاستحقاق خطوة أساسية في تنفيذ خطة الوزارة لحماية الغابات وتفعيل دور المجتمع المحلي والشركاء المؤسساتيين في صون التنوع البيولوجي.

وبذلك، اكتملت الإجراءات القانونية والتنظيمية، لتبدأ اللجنة التنفيذية الجديدة عملها في متابعة شؤون الغابة، وتطبيق البرامج البيئية، والإشراف على المشاريع التطويرية المقررة للمرحلة المقبلة.
