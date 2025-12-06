Advertisement

لبنان

عبدالله: نجدد العهد بأن نرفع شأن الانسان ونجعله محور نضالنا

Lebanon 24
06-12-2025 | 02:08
كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على منصة "أكس": "نجدد العهد في يوم ميلادك معلمي بأن نحافظ على الهوية والانتماء وبأن نبقى المدرسة الانسانية التي تنحاز  لقضايا الأكثرية العاملة والمكافحة والمهمشة،وبأن نرفع شأن الانسان ونجعله محور نضالنا ضمن جدلية الحرية والعدالة الإجتماعية، وبأن نعمل دون كلل ومهما كانت الصعاب،من أجل دولة علمانية".
بلال عبدالله

عبدالله على

الديمقراطي

بلال عبد

ديمقراطي

ساني

