عبدالله: نجدد العهد بأن نرفع شأن الانسان ونجعله محور نضالنا

كتب عضو "اللقاء " النائب على منصة "أكس": "نجدد في يوم ميلادك معلمي بأن نحافظ على الهوية والانتماء وبأن نبقى المدرسة الانسانية التي تنحاز لقضايا الأكثرية العاملة والمكافحة والمهمشة،وبأن نرفع شأن الانسان ونجعله محور نضالنا ضمن جدلية الحرية والعدالة الإجتماعية، وبأن نعمل دون كلل ومهما كانت الصعاب،من أجل دولة علمانية".

