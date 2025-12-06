Advertisement

لبنان

مُداهمة للجيش في التبانة.. وتوقيف شخصين

Lebanon 24
06-12-2025 | 02:12
نفّذت قوة من الجيش فجر اليوم السبت مداهمة في محلة شارع الحموي - التبانة في طرابلس، حيث تمكّنت من توقيف شخصين خلال العملية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وجرى اقتيادهما لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما. 
