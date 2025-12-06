Advertisement

لبنان

سلام التقى الشرع في ""منتدى الدوحة".. وبحث في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
06-12-2025
في مستهل مشاركتهما في "منتدى الدوحة"، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الرئيس السوري احمد الشرع
وخصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية اللبنانية–السورية.
 
 
