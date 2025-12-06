23
لبنان
الأشغال ترفع الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي
Lebanon 24
06-12-2025
|
05:09
أعلنت
وزارة الأشغال العامة والنقل
رفع مستوى جاهزيتها لمواكبة المنخفض الجوي المرتقب، مؤكدةً انتشار فرق الطوارئ والفرق الميدانية على المحاور الحسّاسة للتدخّل الفوري عند الحاجة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "فرقها تعمل على مدار الساعة، بدعم من المتعهّدين ومكاتب الإشراف الاستشارية في مختلف المناطق، فيما وُضعت مراكز جرف الثلوج في الجبال بحالة تأهّب كامل لضمان التدخّل السريع وفتح الطرق".
وتابعت: "على الساحل
الشمالي
، تُسجَّل جهوزية كاملة مع تركيز خاص على النقاط التي شهدت سابقًا تجمعات مائية، ولا سيّما في ضبية وجونية، وصولًا إلى الطريق الساحلي حتى الحدود
السورية
، وكذلك
على الطريق
الجبلي الممتد من الحازمية إلى
زحلة
والبقاع. وفي الضاحية الجنوبية وساحل الجنوب، تنتشر الفرق على المحور الممتد من خلدة عبر الجيّة والزهراني وصولًا إلى
النبطية
، لمتابعة أي طارئ محتمل. كما تعمل الوزارة، ضمن خطتها الاستباقية، على اعادة تنظيف جميع النقاط الساخنة في مختلف المناطق
اللبنانية
، بما يشمل المحاور الساحلية والداخلية، بهدف إبقاء الطرقات سالكة ومنع الاختناقات المائية، مع استمرار انتشار المتعهّدين ومكاتب الإشراف على الأعمال لضمان التدخّل الفوري عند الحاجة".
ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة نشرات الطقس الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، وتجنّب المجازفات خلال فترات الهطول الغزير حرصًا على سلامتهم.
تيمور جنبلاط: معنيون بالقيم والأسس التي أراد كمال جنبلاط للبنان أن يقوم عليها
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: معنيون بالقيم والأسس التي أراد كمال جنبلاط للبنان أن يقوم عليها
08:01 | 2025-12-06
06/12/2025 08:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
07:57 | 2025-12-06
06/12/2025 07:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير في الكحالة وجونيه.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تدابير سير في الكحالة وجونيه.. إليكم التفاصيل
07:48 | 2025-12-06
06/12/2025 07:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تبحث مع وفد "اتحاد عمال فلسطين" أوضاع اللاجئين في لبنان
Lebanon 24
بهية الحريري تبحث مع وفد "اتحاد عمال فلسطين" أوضاع اللاجئين في لبنان
07:43 | 2025-12-06
06/12/2025 07:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي
Lebanon 24
أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي
07:41 | 2025-12-06
06/12/2025 07:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
