الأشغال ترفع الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "فرقها تعمل على مدار الساعة، بدعم من المتعهّدين ومكاتب الإشراف الاستشارية في مختلف المناطق، فيما وُضعت مراكز جرف الثلوج في الجبال بحالة تأهّب كامل لضمان التدخّل السريع وفتح الطرق".وتابعت: "على الساحل ، تُسجَّل جهوزية كاملة مع تركيز خاص على النقاط التي شهدت سابقًا تجمعات مائية، ولا سيّما في ضبية وجونية، وصولًا إلى الطريق الساحلي حتى الحدود ، وكذلك الجبلي الممتد من الحازمية إلى والبقاع. وفي الضاحية الجنوبية وساحل الجنوب، تنتشر الفرق على المحور الممتد من خلدة عبر الجيّة والزهراني وصولًا إلى ، لمتابعة أي طارئ محتمل. كما تعمل الوزارة، ضمن خطتها الاستباقية، على اعادة تنظيف جميع النقاط الساخنة في مختلف المناطق ، بما يشمل المحاور الساحلية والداخلية، بهدف إبقاء الطرقات سالكة ومنع الاختناقات المائية، مع استمرار انتشار المتعهّدين ومكاتب الإشراف على الأعمال لضمان التدخّل الفوري عند الحاجة".ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة نشرات الطقس الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، وتجنّب المجازفات خلال فترات الهطول الغزير حرصًا على سلامتهم.