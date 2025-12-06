Advertisement

لبنان

الجيش يوقف 6 متورّطين في الاعتداء على دورية لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1451566-639006247148911047.webp
Doc-P-1451566-639006247148911047.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الجيش في بيان عبر "إكس" أنه في "ليل  ٤ - ٥ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء".
Advertisement


وشددت قيادة الجيش على "خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بعد الاعتداء على دورية لليونيفيل جنوباً.. الجيش يوقف 6 متورطين
lebanon 24
06/12/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في عيتيت
lebanon 24
06/12/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا
lebanon 24
06/12/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة الشعيتية - صور
lebanon 24
06/12/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة جنوب الليطاني

قوة الأمم المتحدة

مديرية المخابرات

الأمم المتحدة

قيادة الجيش

مديرية ال

الليطاني

بنت جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:09 | 2025-12-06
08:01 | 2025-12-06
07:57 | 2025-12-06
07:48 | 2025-12-06
07:43 | 2025-12-06
07:41 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24