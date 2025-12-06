Advertisement

أفاد الجيش في بيان عبر "إكس" أنه في "ليل ٤ - ٥ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الموقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق - ، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت ستة متورطين في الاعتداء".وشددت على "خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في ، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.