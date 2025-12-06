23
لبنان
الجيش يوقف 6 متورّطين في الاعتداء على دورية لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
06-12-2025
|
06:26
A-
A+
أفاد الجيش في بيان عبر "إكس" أنه في "ليل ٤ - ٥ / ١٢ / ٢٠٢٥، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة
الأمم المتحدة
الموقتة في لبنان- اليونيفيل على طريق
الطيري
-
بنت جبيل
، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت
مديرية المخابرات
ستة متورطين في الاعتداء".
وشددت
قيادة الجيش
على "خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في
منطقة جنوب الليطاني
، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
