لبنان

بعد الانتقادات بشأن تدخّله في الملف اللبناني.. براك يردّ

Lebanon 24
06-12-2025 | 07:11
ردّ المبعوث الأميركي توم براك على الانتقادات بشأن تدخّله في الملف اللبناني، قائلاً:"طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع. 
