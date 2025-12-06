Advertisement

لبنان

كرامي بعد لقائه وزير العمل: إجراء الانتخابات في موعدها هو موقف ثابت لا تراجع عنه

Lebanon 24
06-12-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1451579-639006286620205965.png
Doc-P-1451579-639006286620205965.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، وزير العمل الدكتور محمد حيدر في دارته في طرابلس، حيث تمّ البحث في أوضاع العمال والواقع الاقتصادي في المدينة وانعكاساته على شرائح واسعة في لبنان وخصوصا من أبناء طرابلس.
Advertisement

وأوضح كرامي بعد الاجتماع أنّه عرض أمام الوزير "الواقع الحقيقي للعمال في طرابلس، خصوصاً ما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، وتعويضات نهاية الخدمة، وملفات الضمان الاجتماعي"، مؤكداً أنّه يلمس "نقلة نوعية في عمل وزارة العمل".

وأشار إلى أنّ تيار الكرامة "وضع كل إمكاناته من مكاتب عمالية واتحادات في تصرّف وزارة العمل، دعماً لمهمة الحكومة الساعية إلى توحيد البلد خلف الدولة اللبنانية في مواجهة الأخطار التي تتهدد لبنان، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية اليومية".

وأضاف كرامي أنّ الحكومة أمام مهمتين أساسيتين: "تحرير الأرض، والإصلاحات الاقتصادية"، معتبراً أنّ النجاح في الشق الاقتصادي يبقى مرتبطاً بما سيظهر في جلسة مناقشة الموازنة، "التي على أساسها سيُحكم على كيفية إعادة الودائع إلى المواطنين، وهو بالنسبة إلينا حجر الأساس في حماية الناس".

وفي الشأن الانتخابي، شدّد كرامي على أنّ "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو موقف ثابت لا تراجع عنه"، لافتاً إلى أنّه حتى اللحظة "لا يوجد أي سبب يمنع إجراء الانتخابات ضمن القانون النافذ"، مع الدعوة إلى جلسة قريبة لإزالة بعض الشوائب التقنية من القانون.

ولدى سؤاله عن النقاش الدائر حول تعيين السفير سيمون كرم في لجنة التفاوض غير المباشر، اعتبر كرامي أنّ الموضوع "أُعطي حجماً أكبر من اللازم"، وقال: "ليس للمرة الأولى يُعيَّن مدني في لجنة حوار غير مباشر برعاية دولية. ما يهمّنا هو النتيجة: تحرير الأرض، انسحاب الاحتلال، عودة المواطنين والأسرى، وإعادة الإعمار خصوصا اننا نقف خلف الدولة اللبنانية وخلف فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام ودولة الرئيس نبيه بري". وأكد أن وجود رعاية دولية "يفرض شروطاً معيّنة"، داعياً إلى التعاطي معها بواقعية "ضمن الميكانيزم الذي يعيد الحقوق لأصحابها".

وختم شاكراً لوزير العمل زيارته، مؤكداً استمرار التعاون في كل الملفات التي تمسّ حقوق العمال والمواطنين في طرابلس ولبنان.
مواضيع ذات صلة
مسعد: لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
06/12/2025 17:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية تثمن إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في موعدها
lebanon 24
06/12/2025 17:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين من معركة: نحن مع اجراء الانتخابات في ‏موعدها
lebanon 24
06/12/2025 17:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان من بعبدا: لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
lebanon 24
06/12/2025 17:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2025-12-06
10:10 | 2025-12-06
09:59 | 2025-12-06
09:36 | 2025-12-06
09:36 | 2025-12-06
09:31 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24