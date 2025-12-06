كرامي بعد لقائه وزير العمل: إجراء الانتخابات في موعدها هو موقف ثابت لا تراجع عنه

Advertisement

وأوضح كرامي بعد الاجتماع أنّه عرض أمام الوزير "الواقع الحقيقي للعمال في طرابلس، خصوصاً ما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، وتعويضات نهاية الخدمة، وملفات الضمان الاجتماعي"، مؤكداً أنّه يلمس "نقلة نوعية في عمل وزارة العمل".وأشار إلى أنّ تيار الكرامة "وضع كل إمكاناته من مكاتب عمالية واتحادات في تصرّف وزارة العمل، دعماً لمهمة الحكومة الساعية إلى توحيد البلد خلف في مواجهة الأخطار التي تتهدد لبنان، وعلى رأسها الاعتداءات اليومية".وأضاف كرامي أنّ الحكومة أمام مهمتين أساسيتين: "تحرير الأرض، والإصلاحات الاقتصادية"، معتبراً أنّ النجاح في الشق الاقتصادي يبقى مرتبطاً بما سيظهر في جلسة مناقشة الموازنة، "التي على أساسها سيُحكم على كيفية إعادة الودائع إلى المواطنين، وهو بالنسبة إلينا حجر الأساس في حماية الناس".وفي الشأن الانتخابي، شدّد كرامي على أنّ "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو موقف ثابت لا تراجع عنه"، لافتاً إلى أنّه حتى اللحظة "لا يوجد أي سبب يمنع إجراء الانتخابات ضمن القانون النافذ"، مع الدعوة إلى جلسة قريبة لإزالة بعض الشوائب التقنية من القانون.ولدى سؤاله عن الدائر حول تعيين السفير سيمون كرم في لجنة التفاوض غير المباشر، اعتبر كرامي أنّ الموضوع "أُعطي حجماً أكبر من اللازم"، وقال: "ليس للمرة الأولى يُعيَّن مدني في لجنة حوار غير مباشر برعاية دولية. ما يهمّنا هو النتيجة: تحرير الأرض، انسحاب ، عودة المواطنين والأسرى، وإعادة الإعمار خصوصا اننا نقف خلف الدولة وخلف فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام ودولة ". وأكد أن وجود رعاية دولية "يفرض شروطاً معيّنة"، داعياً إلى التعاطي معها بواقعية "ضمن الميكانيزم الذي يعيد الحقوق لأصحابها".وختم شاكراً لوزير العمل زيارته، مؤكداً استمرار التعاون في كل الملفات التي تمسّ حقوق العمال والمواطنين في طرابلس ولبنان.