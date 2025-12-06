المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين

Advertisement

وقالت في بيان: "تأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الذي وجّهته المصلحة بتاريخ 29/10/2025 إلى ، والمتضمّن طلب إزالة الرواسب والنفايات التي تراكمت في عدد من المقاطع الحسّاسة من المجرى، والتي باتت تُشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة عبر إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات".وختمت: "وقد باشرت الفرق الفنية العمل في مقطع صغبين بعد أن أظهر المسح الميداني أنّ هذا المقطع يُعدّ من النقاط ذات الأولوية، نظرًا لحجم الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه خلال موسم الأمطار".