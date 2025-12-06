21
لبنان
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
Lebanon 24
06-12-2025
|
07:57
A-
A+
أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تنظيف مجرى
نهر الليطاني
ضمن الحوض الأعلى، "انطلاق الأعمال الميدانية في منطقة
صغبين
، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الحدّ من تلوّث
بحيرة القرعون
" المموَّل من
البنك الدولي
".
وقالت في بيان: "تأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الذي وجّهته المصلحة بتاريخ 29/10/2025 إلى
مجلس الإنماء والإعمار
، والمتضمّن طلب إزالة الرواسب والنفايات التي تراكمت في عدد من المقاطع الحسّاسة من المجرى، والتي باتت تُشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة عبر إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات".
وختمت: "وقد باشرت الفرق الفنية العمل في مقطع صغبين بعد أن أظهر المسح الميداني أنّ هذا المقطع يُعدّ من النقاط ذات الأولوية، نظرًا لحجم الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه خلال موسم الأمطار".
