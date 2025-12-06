Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط: معنيون بالقيم والأسس التي أراد كمال جنبلاط للبنان أن يقوم عليها

Lebanon 24
06-12-2025 | 08:01
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "ذكرى ميلاد كمال جنبلاط أكبر من التقليد السنوي للمناسبة. نحن معنيون بالقيم والأسس التي أراد للبنان أن يقوم عليها وطناً للحرية والعدالة والوحدة وكرامة الإنسان. اليوم لبنان بحاجة لأعلى درجات الوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات والالتفاف حول الدولة التي وحدها تحمي الجميع".
الحزب التقدمي

تيمور جنبلاط

كمال جنبلاط

رئيس الحزب

حزب التقدم

الدولة ال

جنبلاط

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24