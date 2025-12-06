أثناء درس لتعليم القيادة... عطل مفاجئ أدى إلى حادث سير في طرابلس

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن حادث سير وقع على طريق بالقرب من مستديرة السلام في أثناء درس لتعليم القيادة.وبحسب ما افادت مصادر، تعرّضت السيارة المخصّصة للتدريب لعطل مفاجئ في دعسة البنزين أدى إلى فقدان المتدرّبة السيطرة على السيارة وانحرافها عن الطريق، فصعدت السيارة على الرصيف واصطدمت بشجرة وبسيارة كانت متوقفة في المكان.وأسفر الحادث عن إصابة الشابة المتدرّبة "ه.ا" والمرافقة "ن.ش".وقد تولّى إسعافهما ونقلهما إلى لتلقي العلاج اللازم.