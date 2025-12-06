Advertisement

لبنان

أثناء درس لتعليم القيادة... عطل مفاجئ أدى إلى حادث سير في طرابلس

Lebanon 24
06-12-2025 | 08:48
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث سير وقع على طريق البحصاص بالقرب من مستديرة السلام في طرابلس أثناء درس لتعليم القيادة. 
وبحسب ما افادت مصادر، تعرّضت السيارة المخصّصة للتدريب لعطل مفاجئ في دعسة البنزين أدى إلى فقدان المتدرّبة السيطرة على السيارة وانحرافها عن الطريق، فصعدت السيارة على الرصيف واصطدمت بشجرة وبسيارة كانت متوقفة في المكان.

وأسفر الحادث عن إصابة الشابة المتدرّبة "ه.ا" والمرافقة "ن.ش".

وقد تولّى الصليب الأحمر إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى المظلوم لتلقي العلاج اللازم.
