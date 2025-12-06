Advertisement

لبنان

أديب عبد المسيح: هبة إنارة شمسية من جمعية "كلنا أهل" إلى بكفتين

Lebanon 24
06-12-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1451603-639006334785418060.png
Doc-P-1451603-639006334785418060.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس" ان "جمعية "كلنا أهل" التي يرأسها قدمت هبة الى قرية بكفتين، وهي عبارة عن لمبات إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، تمّ تركيبها لإضاءة شوارع القرية، بالإضافة إلى إنارة مدخل وباحة ثانوية سيدة بكفتين والشارع المجاور لها. وقد جرى تنفيذ المشروع، بحضور رئيس بلدية بكفتين الأستاذ جورج شوبح ومدير الثانوية الأستاذ بشارة حبيب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
lebanon 24
06/12/2025 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع
lebanon 24
06/12/2025 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق المرحلة الأخيرة من إنارة أوتوستراد المتن السريع بالطاقة الشمسية
lebanon 24
06/12/2025 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الإنتخابات النيابية مؤجّلة إلى إشعار آخر وهذا هو الواقع اليوم وكلّ ما نقوم به هي محاولات لعرقلة هذا التأجيل
lebanon 24
06/12/2025 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد المسيح

بشارة حبيب

جورج شوبح

المسيح

جورج

شوبح

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2025-12-06
10:10 | 2025-12-06
09:59 | 2025-12-06
09:36 | 2025-12-06
09:36 | 2025-12-06
09:31 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24