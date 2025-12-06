21
لبنان
حيدر يجول على مطارنة طرابلس والشمال لمناقشة أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل
Lebanon 24
06-12-2025
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس أساقفة أبرشية
طرابلس
المارونية
المطران يوسف سويف، وزير العمل محمد حيدر، في دار المطرانية – قلاية
الصليب
في طرابلس، حيث جرى البحث في شؤون وطنية وإنمائية، ولا سيما
القضايا
المتعلقة بالعمال وأوضاع سوق العمل في
الشمال
.
وبعد اللقاء، أدلى الوزير حيدر بتصريح قال فيه: "زيارتي إلى طرابلس هي جولة أفق بامتياز، تناولنا خلالها عدداً من القضايا الوطنية، وفي مقدمها زيارة قداسة البابا إلى
لبنان
وما تحمله من رسالة سلام وأمل لشعبنا. كما بحثنا في شؤون المنطقة وأوضاع العمال والدور الذي تؤديه وزارة العمل في دعمهم ومساعدتهم".
وأضاف: "تناولنا أفكاراً عملية لتحفيز سوق العمل، من خلال التعاون مع الوزارات المعنية لإيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع اللبنانيين على العودة إلى سوق العمل بدل الارتهان للعمالة الأجنبية، إذ إن اللبناني يملك الكفاءة والخبرة في مختلف المهن، ونحن نشد على أيدي الجميع لتحفيز الشباب
اللبناني على
الانخراط مجدداً في دورة الإنتاج، والعمل يداً واحدة من أجل بناء
هذا البلد
".
وختم حيدر: "توافقنا على أهمية توحيد الجهود بين اللبنانيين، لأن لبنان لا يبنى إلا بسواعد أبنائه، وبروح التضامن والتعاون بين كل مكوناته".
كما زار الوزير حيدر رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر في دار المطرانية في ضهر
العين
- النخلة في الكورة، وتناولا مواضيع تهم العمال في كل المناطق الشمالية الى جانب شؤون وطنية ورسالة لبنان التي ترتكز على السلام والمحبة والعيش المشترك".
كما كانت محطة اخرى للوزير حيدر في دار مطرانية الروم الاورثوذكس في طرابلس، وكان في استقباله متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس المطران افرام كرياكوس، وتطرقا الى شؤون شمالية ووطنية.
