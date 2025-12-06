Advertisement

لبنان

حيدر يجول على مطارنة طرابلس والشمال لمناقشة أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل

Lebanon 24
06-12-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1451606-639006339552495727.png
Doc-P-1451606-639006339552495727.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وزير العمل محمد حيدر، في دار المطرانية – قلاية الصليب في طرابلس، حيث جرى البحث في شؤون وطنية وإنمائية، ولا سيما القضايا المتعلقة بالعمال وأوضاع سوق العمل في الشمال.
Advertisement


وبعد اللقاء، أدلى الوزير حيدر بتصريح قال فيه: "زيارتي إلى طرابلس هي جولة أفق بامتياز، تناولنا خلالها عدداً من القضايا الوطنية، وفي مقدمها زيارة قداسة البابا إلى لبنان وما تحمله من رسالة سلام وأمل لشعبنا. كما بحثنا في شؤون المنطقة وأوضاع العمال والدور الذي تؤديه وزارة العمل في دعمهم ومساعدتهم".


وأضاف: "تناولنا أفكاراً عملية لتحفيز سوق العمل، من خلال التعاون مع الوزارات المعنية لإيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع اللبنانيين على العودة إلى سوق العمل بدل الارتهان للعمالة الأجنبية، إذ إن اللبناني يملك الكفاءة والخبرة في مختلف المهن، ونحن نشد على أيدي الجميع لتحفيز  الشباب اللبناني على الانخراط مجدداً في دورة الإنتاج، والعمل يداً واحدة من أجل بناء هذا البلد".


وختم حيدر: "توافقنا على أهمية توحيد الجهود بين اللبنانيين، لأن لبنان لا يبنى إلا بسواعد أبنائه، وبروح التضامن والتعاون بين كل مكوناته".


كما زار الوزير حيدر رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر في دار المطرانية في ضهر العين - النخلة في الكورة، وتناولا مواضيع تهم العمال في كل المناطق الشمالية الى جانب شؤون وطنية ورسالة لبنان التي ترتكز على السلام والمحبة والعيش المشترك".


كما كانت محطة اخرى للوزير حيدر في دار مطرانية الروم الاورثوذكس في طرابلس، وكان في استقباله متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس المطران افرام كرياكوس، وتطرقا الى شؤون شمالية ووطنية.
مواضيع ذات صلة
ملكي بحثت مع حيدر تعزيز فرص العمل والتعاون لدعم الشباب
lebanon 24
06/12/2025 17:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
lebanon 24
06/12/2025 17:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال
lebanon 24
06/12/2025 17:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عن فرص العمل.. كلامٌ جديد من حيدر
lebanon 24
06/12/2025 17:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبناني على

المارونية

هذا البلد

الماروني

القضايا

الشمالي

طرابلس

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2025-12-06
10:10 | 2025-12-06
09:59 | 2025-12-06
09:36 | 2025-12-06
09:36 | 2025-12-06
09:31 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24