لبنان

تعطل بيك آب على اوتوستراد جونيه.. وحركة سير كثيفة

Lebanon 24
06-12-2025 | 09:30
أفادت غرفة التحكم المروري بأن بيك آب تعطل على اوتوستراد جونيه المسلك الشرقي سبب حركة مرور كثيفة.
ويعمل دراج من مفرزة سير جونيه على المعالجة.
