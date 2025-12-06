Advertisement

لبنان

اشتعال سيارة في السعديات.. والسبب؟

Lebanon 24
06-12-2025 | 09:36
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث سير وقع على اوتوستراد السعديات أدى إلى اشتعال سيارة.
ولا صحة عن المعلومات المتداولة بشأن غارة على السعديات.
لبنان 24

السعدي

لبنان

السعد

