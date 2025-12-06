Advertisement

لبنان

خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء

Lebanon 24
06-12-2025 | 10:17
تعرّض رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي لمحاولة تكسير سيارته بعد أن تجمّع عدد من المعتصمين لمنعه من متابعة جولته خلال تنفيذ شرطة بلدية صيدا حملة لإزالة البسطات والمخالفات على الطريق البحري
كما أقدم بعض المعتدين على رشّ سيارة تابعة لشرطة البلدية بمادة البنزين في محاولة لإحراقها، في حين تبيّن أن بعض المشاركين في الاعتداء كانوا مسلّحين.
