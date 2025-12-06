خلال حملة لإزالة المخالفات... رئيس بلدية صيدا يتعرض لاعتداء

Advertisement

تعرّض رئيس بلدية المهندس لمحاولة تكسير سيارته بعد أن تجمّع عدد من المعتصمين لمنعه من متابعة جولته خلال تنفيذ شرطة بلدية صيدا حملة لإزالة البسطات والمخالفات على .كما أقدم بعض المعتدين على رشّ سيارة تابعة لشرطة البلدية بمادة البنزين في محاولة لإحراقها، في حين تبيّن أن بعض المشاركين في الاعتداء كانوا مسلّحين.