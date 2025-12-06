19
لبنان
سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من العسكري
Lebanon 24
06-12-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الحكومة
نواف سلام
أن هذه ليست أول مرة يشارك مدنيون لبنانيون في مفاوضات مع
إسرائيل
.
وقال سلام في حديث لـ"
التلفزيون العربي
" أن "
رئيس مجلس النواب نبيه بري
كان على علم بمشاركة السفير
سيمون كرم
في المفاوضات ولم يعترض".
وأشار سلام إلى أن المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري.
أكمل: "متمسكون بمبادرة السلام العربية ونحن نؤمن بالسلام العادل الذي يملك مكونات الديمومة والحديث
الإسرائيلي
عن تعاون اقتصادي مع
لبنان
سابق لأوانه ولن يحدث الآن".
