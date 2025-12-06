Advertisement

لبنان

وفد مجلس الأمن الدولي إلى لبنان: ندعم الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

Lebanon 24
06-12-2025 | 10:51
أكد وفد مجلس الأمن الدولي إلى لبنان دعمه سيادة لبنان على أرضه والقرار الدولي 1701.
وشدد على أنه عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، حيث لفت إلى أهمية احترام سلامة القوات الدولية في لبنان وعدم استهدافها.

كما أك الوفد دعم الإصلاحات الاقتصادية في لبنان.

