نجاة خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة: نجاة أحمد البكراوي (مواليد 2004، فلسطينية)التي غادرت بتاريخ 1-12-2025 منزلها في جبّ جنين إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة جبّ جنين في وحدة على رقم الهاتف 670017-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.