سلام لكالاس: دعم الجيش ضرورة

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:11
Doc-P-1451642-639006416204068904.png
Doc-P-1451642-639006416204068904.png photos 0
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس.
وخلال الاجتماع، عبّرت كالاس عن تقديرها للعمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية، واطلعت من الرئيس سلام على ما أُنجز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وعلى التقدّم المُحرز في تنفيذ قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولا سيّما الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في هذا الإطار والمراحل المقبلة لتنفيذ الخطة.

وأشار الرئيس سلام إلى الحاجة الملحّة لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه. كما شدّد سلام على أهمية الدور الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، وفي ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها.

وعرض الرئيس سلام أيضًا أمام كالاس تصوّر لبنان للمرحلة التي تلي انتهاء عمل قوة "اليونيفيل"، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى قوة أممية، ولو محدودة الحجم، لسدّ أي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.
سليمان: دعم الجيش واجب وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
سلام لأورتاغوس: تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح يتطلّب الإسراع في دعم الجيش وقوى الأمن
العاهل الأردني يؤكد ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما
سلام: نؤكد على ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها
