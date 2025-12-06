Advertisement

لبنان

سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:20
بدا لافتا ان منصة  "This Is Beirut" اجرت مقابلة مع السفير  الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، وهي سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني، ما يؤشر الى مرحلة اعلامية جديدة بدأت طلائعها بالظهور.
المصدر: خاص لبنان24
