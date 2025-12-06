Advertisement

لبنان

الحاج حسن: تعيين مفاوض مدني تنازل مجاني ويعرّض لبنان للخطر

Lebanon 24
06-12-2025 | 11:27
Doc-P-1451648-639006427202980954.png
Doc-P-1451648-639006427202980954.png photos 0
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن " تسمية أركان الدولة لمدني يعد تنازلًا مجانيّا للعدو وأميركا، ونأمل أن لا يعرض هذا الإجراء لبنان للخطر".
وقال خلال لقاء نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله" في بلدة بريتال: "أميركا وفرنسا ضمنا إتفاق وقف إطلاق النار، وقاما بدور الإشراف عليه، والأميركي هو الذي مدد فترة شهرين للعدو لكي يبقى محتلا للنقاط. وتم الكشف عن أن أورتاغوس هي التي اقترحت على العدو  قصف تشييع الشهيد الأسمى في المدينة الرياضية، وهذا أكبر دليل على أن أميركا إرهابية".

وأضاف: "رغم تبرير البعض بأن هذا التفاوض ينص فقط على الإتفاق 1701، رئيس وزراء العدو نتنياهو سارع الى القول بأن هذا بداية لتطبيع وبداية علاقات إقتصادية مع العدو. المهم أن لا يضعف السياسيون في لبنان، والمعروف عن العدو  بأنه مراوغ ولا يلتزم بالعهود، وهو ينقض  الإتفاقات، والدليل على ذلك انقلابه على الإتفاق الأخير، وصرح وزير طاقة العدو بأن لديهم النية في الإنقلاب على إتفاق الخط 23 الذي أرساه لبنان بتفاوض غير مباشر".

وشدد على دعوة اللبنانيين إلى "التكاتف لعودة الأسرى وتحرير الأراضي، وأن لا يقدموا التنازل للعدو، وهناك مثال ما يحصل في سوريا، فهي لا يوجد فيها مقاومة وأعلنت إنهاء حالة العداء مع العدو، الإجتماعات الوزارية عقدت بين حكومة العدو والحكومة السورية من دون الوصول إلى اتفاق، والسبب هو مطالبة نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح، وصرح بانه لن يخرج من سوريا ولا من جبل الشيخ".

وأردف: "المقاومة في لبنان لن تقبل بالتفريط بعناصر قوة لبنان، لأن هذا الامر خطير"، ونبه المسؤولين اللبنانيين إلى "تلك المخاطر الحقيقة التي كانت موجودة قبل تعيين مدني، وتفاقم خطرها بعد تعيين مفاوض مدني".

وختم الحاج حسن: "نحن في حزب الله نتفهم الظروف السياسية، ولكننا لن نتفهم التنازل المجاني للعدو". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

حزب الله

المقاومة

الكشف عن

نتنياهو

السورية

لبنان

سوريا

