الحاج حسن: تعيين مفاوض مدني تنازل مجاني ويعرّض لبنان للخطر

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن " تسمية أركان الدولة لمدني يعد تنازلًا مجانيّا للعدو وأميركا، ونأمل أن لا يعرض هذا الإجراء للخطر".وقال خلال لقاء نظمته العلاقات العامة ل" " في بلدة بريتال: "أميركا وفرنسا ضمنا إتفاق وقف إطلاق النار، وقاما بدور الإشراف عليه، والأميركي هو الذي مدد فترة شهرين للعدو لكي يبقى محتلا للنقاط. وتم أن أورتاغوس هي التي اقترحت على العدو قصف تشييع الشهيد الأسمى في المدينة الرياضية، وهذا أكبر دليل على أن أميركا إرهابية".وأضاف: "رغم تبرير البعض بأن هذا التفاوض ينص فقط على الإتفاق 1701، رئيس وزراء العدو سارع الى القول بأن هذا بداية لتطبيع وبداية علاقات إقتصادية مع العدو. المهم أن لا يضعف السياسيون في لبنان، والمعروف عن العدو بأنه مراوغ ولا يلتزم بالعهود، وهو ينقض الإتفاقات، والدليل على ذلك انقلابه على الإتفاق الأخير، وصرح وزير طاقة العدو بأن لديهم النية في الإنقلاب على إتفاق الخط 23 الذي أرساه لبنان بتفاوض غير مباشر".وشدد على دعوة اللبنانيين إلى "التكاتف لعودة الأسرى وتحرير الأراضي، وأن لا يقدموا التنازل للعدو، وهناك مثال ما يحصل في ، فهي لا يوجد فيها مقاومة وأعلنت إنهاء حالة العداء مع العدو، الإجتماعات الوزارية عقدت بين حكومة العدو والحكومة من دون الوصول إلى اتفاق، والسبب هو مطالبة نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح، وصرح بانه لن يخرج من سوريا ولا من جبل الشيخ".وأردف: " في لبنان لن تقبل بالتفريط بعناصر قوة لبنان، لأن هذا الامر خطير"، ونبه المسؤولين اللبنانيين إلى "تلك المخاطر الحقيقة التي كانت موجودة قبل تعيين مدني، وتفاقم خطرها بعد تعيين مفاوض مدني".وختم الحاج حسن: "نحن في حزب الله نتفهم الظروف السياسية، ولكننا لن نتفهم التنازل المجاني للعدو". (الوكالة الوطنية)